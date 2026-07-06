صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلتھ کیئر کی کارروائیاں، مزید 646 ناجائز مراکز سیل

  • لاہور
ہیلتھ کیئر کی کارروائیاں، مزید 646 ناجائز مراکز سیل

اتائیت کیخلاف اقدامات نے پنجاب کے شعبہ صحت میں نمایاں تبدیلی آئی :پی ایچ سی

لاہور (ہیلتھ رپورٹر) پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اتائیت کے خلاف کریک ڈاؤن کو جاری رکھتے ہوئے ماہ ِجون کے دوران مزید 646 غیر قانونی مراکز کو سیل کر دیا۔ یہ اقدامات پی ایچ سی کے شعبہ انسدادِاتائیت کی جانب سے 2,837 چھاپوں کے بعد عمل میں لائے گئے ۔ اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں سب سے زیادہ 457 کارروائیاں کی گئیں جہاں مستند معالجین کے بغیر چلنے والے 142 غیر قانونی مراکز کو سیل کیا گیا۔ فیصل آباد میں کمیشن کی ٹیموں نے 123چھاپے مارے اور 32 اتائیوں کے کاروبار بند کیے ، جبکہ سرگودھا میں 165 چھاپوں کے دوران 17 غیر قانونی مراکز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں سیل کیا گیا۔ضلع راجن پور میں بھی نمایاں کارروائی کے دوران144 علاج گاہوں کا معائنہ کیا گیا اور 27 غیر قانونی مراکز کو سیل کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کا الوداعی تحفہ، ڈائیلسز سنٹر اور ای لائبریری کا افتتاح

واسا کا بڑا فیصلہ، روڈ سائیڈ ڈرینز آپریشنز ڈائریکٹوریٹ کے سپرد

جھنگ : کرپشن اور ناقص تفتیش پر متعدد اہلکاروں کو سزائیں

زرعی یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ ، 12 ہزار 678 امیدوار شریک

جھنگ میں غیر قانونی منی پٹرول پمپ شہریوں کے لیے خطرہ، کارروائی کا مطالبہ

غیر معیاری کھویا فروخت کرنے والے یونٹ کو سیل کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ