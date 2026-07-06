صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی خدمت اور ترقی کے ایجنڈے پر گامزن ہیں:ن لیگ

  • لاہور
عوامی خدمت اور ترقی کے ایجنڈے پر گامزن ہیں:ن لیگ

مریم نواز کی قیادت میں عوامی فلاح کے منصوبے جاری :احسن افضل کھوکھر

لاہور ( این این آئی)مسلم لیگ (ن) کے رہنما احسن افضل کھوکھر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کا عزم ہی پاکستان کی ترقی اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے ،عوامی خدمت اور ترقی کے ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مسلم لیگ (ن) کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ملک کو بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا، پارٹی کی قیادت نے اپنی کارکردگی سے نہ صرف ان چیلنجز پر قابو پایا بلکہ ملک کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کیا۔ موٹروے ، میٹروبس اورنج لائن ٹرین، لوڈشیڈنگ کے خاتمے اور ملکی معیشت کو استحکام دینے جیسے اقدامات مسلم لیگ (ن) کی عوامی خدمت کی مثالیں ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بین الاقوامی وقار بحال کرنے ، کامیاب خارجہ پالیسی کے ذریعے عالمی سطح پر مثبت کردار ادا کرنے اور پنجاب میں عوامی منصوبوں کے ذریعے شہریوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حکومت بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے ۔وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر کسانوں ،خواتین اور نوجوانوں کی فلاح کے لیے متعدد منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔

، جن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

روانڈا کے 32ویں یومِ آزادی کے موقع پر استقبالیہ تقریب

ڈی آئی جی کی زیر صدارت اجلاس، آپریشنل تیاریوں کا جائزہ

برآمدات میں 70فیصد حصہ زراعت کا ،افتخار علی سہو

آئی بی سی سی کے زیر اہتمام کسٹمر کیئر اور موثر ابلاغی مہارتوں کے موضوع تربیتی ورکشاپ

اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسدد منشیات و جرائم کی گیم چینجرزمہم ،مواد طلب

آئیسکو کی تاریخی کامیابی، تمام شعبوں میں نمایاں کارکردگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ