صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہرمیں337خطرناک عمارتیں ،موثر اقدامات نہ ہوسکے

  • لاہور
شہرمیں337خطرناک عمارتیں ،موثر اقدامات نہ ہوسکے

ہرسال جانی نقصان کے باوجودعمارتوں میں رہائشی و کمرشل سرگرمیاں جاری

لاہور (عمران اکبر )لاہور میں ہر سال متعدد جانیں نگلنے کے باوجودخستہ حال عمارتوں کیخلاف موثر اقدامات نہ ہوسکے ، شہر میں اَب بھی سینکڑوں مخدوش عمارتیں موت کی تلوار بن کر لٹکنے لگیں۔ لاہور میں 337مخدوش و خطرناک عمارتوں کی نشاندہی،والڈ سٹی اتھارٹی میں 254،ایم سی ایل حدود میں 83خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ۔والڈ سٹی میں 101انتہائی خطرناک عمارتیں گرانے کیلئے خالی کروا لی گئیں۔ سروے رپورٹ کے مطابق والڈ سٹی میں 101 خطرناک عمارتیں موجود،ایم سی ایل حدود میں 78پرائیویٹ اور 5 سرکاری عمارتیں خطرناک قرار جن میں 54 رہائشی، 27 کمرشل اور دو انڈسٹریل عمارتیں شامل ہیں۔ایم سی ایل حدود میں 45 عمارتیں انتہائی خطرناک و نا قابل مرمت قرار،ایم سی حدود کی 31خطرناک عمارتیں قابل مرمت قرار،83 خطرناک عمارتوں میں سے 71میں اب بھی رہائشی و کمرشل سرگرمیاں جاری،83 خطرناک عمارتوں میں سے صرف 12خالی کرائی جا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عوام کو بہترین خدمات کی فراہمی اولین ذمہ داری ،ڈپٹی کمشنر

ڈپٹی کمشنر مری کا مختلف علاقوں کا دورہ ،منصوبوں کا جائزہ

آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

چینی باشندوں کی سکیورٹی کو موثر بہتر بنایا جائے ،ڈی آئی جی

بلوچستان میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر ،ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن

اے این ایف کا ملک گیر کریک ڈاؤن ،9 ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس