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کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی کارروائیاں :87ملزم گرفتار

  • لاہور
کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی کارروائیاں :87ملزم گرفتار

لاہور (خبر نگار )پنجاب کے مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر 75 کامیاب آپریشنز کیے گئے جن میں 87ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔۔۔

 جبکہ 156.61 کلوگرام منشیات برآمد کی گئیں، جن کی تخمینہ مالیت 2 کروڑ 95 لاکھ روپے سے زائد ہے ۔کارروائیاں بہاولپور، ڈی جی خان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، لاہور، ملتان، راولپنڈی، سرگودھا اور ساہیوال میں کی گئیں۔ برآمد ہونے والی منشیات میں 96.6 کلوگرام چرس، 10.4کلوگرام آئس، 5.9 کلوگرام افیون، 42.2کلوگرام بھنگ، 1.2 کلوگرام ہیروئن اور 188شراب کی بوتلیں شامل ہیں۔

 

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