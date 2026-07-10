صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال پتنگ بازی ایکٹ خلاف ورزی پر 9ہزار 813گرفتاریاں

  • لاہور
رواں سال پتنگ بازی ایکٹ خلاف ورزی پر 9ہزار 813گرفتاریاں

لاہور(کرائم رپورٹر)رواں سال صوبہ بھر میں انسداد پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر 9 ہزار 813 ملزمان کو گرفتار کر لیاگیا، جبکہ 9 ہزار 445 مقدمات درج کیے گئے ۔

ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق کارروائیوں کے دوران 4 لاکھ 72 ہزار 296 پتنگیں اور 14 ہزار 833 ڈور چرخیاں بھی برآمد کی گئیں۔اعداد و شمار کے مطابق صرف لاہور میں 4 ہزار 575 ملزمان کو گرفتار کر کے 4 ہزار 405 مقدمات درج کیے گئے اور ملزمان سے 1 لاکھ 21 ہزار 630 پتنگیں اور 4 ہزار 723 ڈور چرخیاں قبضے میں لی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

فیسکو کی نمایاں کارکردگی 79 کروڑ روپے کی ریکوری

ٹرانزیشن کمیٹی کا پہلا ویڈیو لنک اجلاس ،مربوط حکمت عملی پر اتفاق

انسانی جانوں سے کھیلنے والے عطائی رعایت کے مستحق نہیں، ڈپٹی کمشنر

پولیس چوکی چک مبارک کی نئی عمارت کا باقاعدہ افتتاح

کوٹ مومن کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کئے جائیں گے ، اے سی

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لئے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ