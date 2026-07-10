رواں سال پتنگ بازی ایکٹ خلاف ورزی پر 9ہزار 813گرفتاریاں
لاہور(کرائم رپورٹر)رواں سال صوبہ بھر میں انسداد پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر 9 ہزار 813 ملزمان کو گرفتار کر لیاگیا، جبکہ 9 ہزار 445 مقدمات درج کیے گئے ۔
ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق کارروائیوں کے دوران 4 لاکھ 72 ہزار 296 پتنگیں اور 14 ہزار 833 ڈور چرخیاں بھی برآمد کی گئیں۔اعداد و شمار کے مطابق صرف لاہور میں 4 ہزار 575 ملزمان کو گرفتار کر کے 4 ہزار 405 مقدمات درج کیے گئے اور ملزمان سے 1 لاکھ 21 ہزار 630 پتنگیں اور 4 ہزار 723 ڈور چرخیاں قبضے میں لی گئیں۔