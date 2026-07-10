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آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
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لاہور
کراچی
اسلام آباد
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
سیاسی و عسکری قیادت کا دورہ کوئٹہ بلوچستان بارے یکجہتی کا مظہر
افغان شہریوں کو مزید رہنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی : طلال
پاکستان کیساتھ وفاداری کی شق ختم کرنیکا مطالبہ قبول نہیں،امیر مقام
پاکستان روس جلد پروازوں کی بحالی پر غور کر رہے ، اویس لغاری
آزاد کشمیر میں ووٹ کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا :رانا ثنا اﷲ
پنجاب حکومت اور امریکا کا ثقافتی تعاون بڑھانے پر اتفاق
تازہ ترین
حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا
منگی ڈیم حملے کے بعد بلوچستان میں آپریشن’ شبعان‘ جاری، 5روز میں 75 دہشتگرد ہلاک
ایران برسوں سے مجھے نشانہ بنانا چاہتا ہے: ٹرمپ کا دعویٰ
وفاقی آئینی عدالت نے نسلہ ٹاور مسماری کے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات واپس لے لئے
وزیراعظم کا ایرانی صدر سے ٹیلیفونک رابطہ، خطے میں امن و استحکام پر زور
آج کے کالمز
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ
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