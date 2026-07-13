صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشہ ڈرائیورز کی سہولت کیلئے کمرشل ڈرائیونگ ٹیسٹ کا انعقاد

  • لاہور
رکشہ ڈرائیورز کی سہولت کیلئے کمرشل ڈرائیونگ ٹیسٹ کا انعقاد

لاہور(کرائم رپورٹر)پنجاب بھر میں کمرشل اور نان کمرشل ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کا سلسلہ جاری ہے ، جبکہ رکشہ ڈرائیورز کی سہولت کے لیے کمرشل ڈرائیونگ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔

ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق کمرشل کیٹگری میں رکشہ جبکہ نان کمرشل کیٹگری میں کار اور موٹر سائیکل کے ڈرائیونگ ٹیسٹ باقاعدگی سے لیے جا رہے ہیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کی خصوصی کاوشوں سے رکشہ ڈرائیورز کے لیے بھی ڈرائیونگ ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے ،رواں سال صوبہ بھر میں 65ہزار سے زائد رکشہ ڈرائیورز لائسنسنگ سہولیات سے مستفید ہو چکے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مریم نوازکی متوقع آمد ،ن لیگ شعبہ خواتین کی تیاریوں کا آغاز

مختار احمد بھرتھ سے تحریک تحفظ پھلروان کے نوجوانوں کے وفد کی ملاقات

غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ عوام کے لئے عذاب بن گئی

ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر پچیس ہزار روپے نقدی چھین لی

دو عورتوں کو اغوا کر لیا گیا

گھر میں گھس کر قتل کی کوشش،6ملزمان کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر