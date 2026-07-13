صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کی 3بچوں سمیت ٹرین تلے آکر خودکشی کی کوشش

  • لاہور
شہری کی 3بچوں سمیت ٹرین تلے آکر خودکشی کی کوشش

اوکاڑہ، حجرہ شاہ مقیم (خبرنگار، نمائندہ دنیا)اوکاڑہ میں مبینہ گھریلو ناچاقی سے دلبرداشتہ شہری نے اپنے 3 کم عمر بچوں سمیت ٹرین تلے آکر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔

 تاہم تھانہ صدر رینالہ خورد پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے چاروں افراد کی جانیں بچا لیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق چک نمبر 7/1Lکے رہائشی عاشق علی نے گھریلو ناچاقی سے پریشان ہو کر اپنے تین کم عمر بچوں کے ہمراہ ریلوے ٹریک پر جا کر خودکشی کی کوشش کی۔ تھانہ صدر رینالہ خورد پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور ہنگامی کارروائی کرتے ہوئے شہری اور اس کے بچوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ پولیس چاروں افراد کو تھانے لے آئی جہاں شہری کو سمجھایا گیا۔ بعد ازاں عاشق علی نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ویڈیو بیان میں کہا کہ پولیس نے بروقت مداخلت کرکے اس کی اور بچوں کی جانیں بچائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ملاکنڈ میں ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ واپس لیا جائے ، گورنر پختونخوا

آزاد کشمیر الیکشن، آئی پی پی نے سٹر ٹیجک روڈ میپ تیار کرلیا

صوبائی وزیر تعمیرات کا آرایم روڈ منصوبہ کا دورہ ،کام تیز کرنیکی ہدایت

او آئی سی وزارتی کانفرنس خواتین اہم سنگ میل ہوگی ،سیدال خان

مون سون،آئیسکو کی صارفین سے احتیاطی تدابیر اپنا

امن و امان،شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ،آئی جی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر