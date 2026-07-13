صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال صوبہ بھر میں 26ہزار 267منشیات فروش گرفتار

  • لاہور
رواں سال صوبہ بھر میں 26ہزار 267منشیات فروش گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)رواں سال صوبہ بھر میں 26 ہزار 267 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ 25ہزار 243مقدمات درج کیے گئے۔

کارروائیوں کے دوران ملزمان کے قبضے سے 13ہزار 324 کلوگرام چرس، 1251کلوگرام ہیروئن، 870 کلوگرام آئس، 557کلوگرام افیون اور 3لاکھ 79ہزار لیٹر سے زائد شراب برآمد کی گئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں رواں سال 3746 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ 3631 مقدمات درج کیے گئے ۔ لاہور میں کارروائیوں کے دوران 1345کلوگرام چرس، 88کلوگرام ہیروئن، 367 کلوگرام آئس، 37 کلوگرام افیون اور 17 ہزار 541لیٹر شراب برآمد کی گئی۔آئی جی پنجاب عبدالکریم نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ منشیات کی سپلائی چین میں ملوث تمام ملزمان کو قانون کی گرفت میں لا کر سخت سزائیں دلوائی جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ ڈویژن کے سرکاری ہسپتالوں میں بیڈز کی تعداد میں اضافہ نہ ہوسکا

اگوکی ماڈل ٹائون، سڑکیں تباہ، سیوریج ناکارہ

عوامی مسائل کے حل کیلئے اقدامات کرنا ہونگے :ڈی سی حافظ آباد

ٹراما سنٹر ڈسکہ کی تعمیر جلداز جلد یقینی بنانے کی ہدایت

نوشہرہ ورکاں :ماڈل بازار بارشی پانی میں ڈوب گیا

صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر سے گجرات چیمبرکے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر