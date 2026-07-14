فوڈ پوائنٹس کوسوادولاکھ کے جرمانے
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)فوڈ اتھارٹی کا سگیاں پل اور مضافات میں آپریشن ،پروسیسنگ ایریا زمیں تعفن ،چھپکلیاں، چوہے پائے جانے اورناقص انتظامات پرنامور بیکری کو سربمہر اور 15 فوڈپوائنٹس کو 2لاکھ 33ہزار کے جرمانے کئے گئے ۔
فوڈ اتھارٹی کا سگیاں پل اور مضافات میں آپریشن ،پروسیسنگ ایریا زمیں تعفن ،چھپکلیاں، چوہے پائے جانے اورناقص انتظامات پرنامور بیکری کو سربمہر اور 15 فوڈپوائنٹس کو 2لاکھ 33ہزار کے جرمانے کئے گئے ۔
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