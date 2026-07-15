ٹک ٹاکر ، اسکے شوہر کی ضمانت کی توثیق
لاہور ( کورٹ رپورٹر )ایڈیشنل سیشن جج نصرت علی صدیقی نے آن لائن جوا ایپ پروموشن کیس میں ٹک ٹاکر اقرا کنول اور شوہر اریب کی عبوری ضمانت کنفرم کردی ،این سی سی آئی اے نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے ۔
ایڈیشنل سیشن جج نصرت علی صدیقی نے آن لائن جوا ایپ پروموشن کیس میں ٹک ٹاکر اقرا کنول اور شوہر اریب کی عبوری ضمانت کنفرم کردی ،این سی سی آئی اے نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے ۔
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