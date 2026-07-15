صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی میں والنٹئرسروس اورسیز کے وفد کادورہ

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی میں والنٹئرسروس اورسیز کے وفد کادورہ

لاہور (خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی شعبہ جینڈر سٹڈیز میں والنٹئر سروس اورسیز(وی ایس او) کے ایک وفد نے دورہ کیا۔۔۔۔

 اورچیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ذاکر سے ملاقات کی، جس میں باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وی ایس او کی جانب سے تیار کردہ متعلقہ ماڈیولز کوسیوک انگیجمنٹ کے تعلیمی کورس میں شامل کرنے ، طلبہ کو وی ایس او کے آن لائن کورسز تک رسائی فراہم کرنے ، اور موسمِ گرما کے دوران سیوک انگیجمنٹ کے موضوع پر سرٹیفکیٹ کورس شروع کرنے کی تجویز پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تھر کوئلے سے معاشی ترقی،برآمدات میں اضافہ ممکن، قیصر شیخ

آئی جی سے قائم مقام چینی قونصل جنرل کی ملاقات، سی پیک منصوبوں پر گفتگو

چکی اور فائن آٹے کی قیمت میں 8 روپے کمی کا فیصلہ

تینوں حکمراں جماعتیں شہر میں پانی بحران کی ذمہ دار، منعم ظفر

وزیر داخلہ کی ڈاکٹر آکاش کے گھر آمد، قتل پراظہار افسوس کیا

پولیس ہراسانی کی درخواست آئی جی سمیت حکام کو نوٹس

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر