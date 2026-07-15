صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکسائزدفتر میں طویل بجلی کی بندش ، دفتری امور شدیدمتاثر

  • لاہور
ایکسائزدفتر میں طویل بجلی کی بندش ، دفتری امور شدیدمتاثر

گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن کے لیے آنے والے شہری مشکلات کا شکار

لاہور (خبر نگار)لاہور میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے علی کمپلیکس دفتر اور پراپرٹی ٹیکس آفس میں دو گھنٹے سے زائد بجلی کی بندش کے باعث دفتری امور شدید متاثر ہوئے ، جبکہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن کے لیے آنے والے شہری مشکلات کا شکار ہو گئے ۔عینی شاہدین کے مطابق بجلی کی طویل بندش کے باعث پورا دفتر اندھیرے میں ڈوبا رہا، جس کے نتیجے میں رجسٹریشن سمیت متعدد آن لائن اور دفتری خدمات معطل رہیں۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن کرانے کے لیے آنے والے متعدد سائلین اپنا کام کرائے بغیر ہی واپس لوٹ گئے ۔شہریوں نے انتظامیہ کے خلاف شدید شکایات کرتے ہوئے کہا کہ دفتر میں جنریٹر کی سہولت موجود ہونے کے باوجود اسے فعال نہیں کیا جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنریٹر میں ایندھن (پٹرول/ڈیزل) نہ ہونے کے باعث عملہ اور سائلین شدید گرمی اور اندھیرے میں بیٹھنے پر مجبور رہتے ہیں۔متاثرہ شہریوں کا کہنا تھا کہ بجلی کی بندش کے دوران جنریٹر چلانے کے بجائے بجلی بحال ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے ، جس سے عوام کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے اور سرکاری خدمات متاثر ہوتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھااور گردونواح میں تیز آندھی کیساتھ بارش

ہفتے کے دوران 39 اتائیوں کے چالان ، 35 مراکز سیل

ڈی سی کا چناب کے علاقوں کا دورہ ، ممکنہ سیلاب پر انتظامی جائزہ

تمام مقدمات کی تفتیش میرٹ پر مکمل کریں :ایس پی

پیرا فورس نے اسسٹنٹ کمشنر کی زیرقیادت فلیگ مارچ

کمشنر کاڈی ایچ کیوہسپتال میں میڈیکل کالج قیام ،کلاسز اجراکاجائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر