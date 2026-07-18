سٹوڈنٹ آف لوڈ ، 10روز میں فیصلے کاحکم
لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں سٹڈی ویزا پر ملائشیا جانیوالے سٹوڈنٹ کو آف لوڈ کرنے کیخلاف درخواست پر سماعت، عدالت نے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کو درخواست پر دس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیدیا۔
لاہور ہائیکورٹ میں سٹڈی ویزا پر ملائشیا جانیوالے سٹوڈنٹ کو آف لوڈ کرنے کیخلاف درخواست پر سماعت، عدالت نے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کو درخواست پر دس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیدیا۔
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