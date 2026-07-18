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شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کا قافلہ حادثہ کا شکار ، 1اہلکار جاں بحق ،5زخمی
اسحاق ڈار کی انتونیو گوتریس انڈونیشین وزیر سے ملاقاتیں
شہبازشریف سیاحتی مرکز ڈونگا گلی پہنچ گئے ،نوازشریف پہلے ہی قیام پذیر،مریم نواز کی آمد بھی متوقع
سزایافتہ شخص سرنڈرنہ کرے تو اپیل مستردہوگی:سپریم کورٹ
حکومت اپنی بنیادی ذمہ داری سے دستبردار ہو چکی :حسن مرتضیٰ
بلھے شاہ ایکسپریس کا افتتاح، واہگہ شٹل ٹرین بھی جلد شروع:عباسی
تازہ ترین
وانا میں دہشتگردی کی بڑی کوشش ناکام، بارود سے بھری گاڑی تباہ، ایک خارجی ہلاک، 5 زخمی
امریکہ کیساتھ مفاہمتی یادداشت پر عملدرآمد روک دیا: ایرانی نائب وزیر خارجہ
بلاول بھٹو، سرفراز بگٹی ملاقات، بلوچستان میں قیام امن کے لیے اے پی سی بلانے پر اتفاق
امریکی خلاف ورزیوں نے واضح کر دیا امریکی صدر کے دستخط بے معنی ہیں: مجتبیٰ خامنہ ای
اسلام آباد میں سیاحت و ہوٹل انڈسٹری کے مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ
آج کے کالمز
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن
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