صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی ڈی ای او سانگلا شاہدہ پروین ریٹائر

  • لاہور
ڈپٹی ڈی ای او سانگلا شاہدہ پروین ریٹائر

سانگلاہل(تحصیل رپورٹر)ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل سانگلاہل شاہدہ پروین اپنی مدت ملازمت پوری کرکے ریٹائر ہوگئیں۔

شاہدہ پروین نے 38سال محکمہ تعلیم میں فرائض سر انجام دئیے ، انکے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی ،جسکی صدارت چودھری عبدالحق پنوں نے کی ، تقریب میں سی ای او ایجوکیشن ننکانہ شازیہ بانو مہمان خصوصی تھیں،تقریب میں ڈی ای اوننکانہ فیاض احمد ، سید ظہور الحسن شاہ، ثمینہ ستارہ ،سابق ڈپٹی ڈی ای او رانا محمد اشرف،سابق پرنسپل محمد نعیم ورک،پرنسپل حافظ وحید احمد،عبدالحق پنوں اور نسیم وارث نے خطاب کیا۔مقررین نے شاہدہ پروین کی تدریسی ، انتظامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور کہا کہ شاہدہ پروین ایک پرعزم،باہمت ، محنتی شخصیت، فرض شناس، بااخلاق اور تحمل مزاج شخصیت کی مالک ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واٹر فلٹریشن پلانٹس مکمل فعال کرنے کا ٹاسک،انتظامیہ کو ڈیڈ لائن

جنوبی پنجاب کا آم عالمی منڈیوں میں پاکستانی پہچان ،فواد ہاشم

انصاف کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے ، صادق علی ڈوگر

فضل پارک اور جھیل کو جدید تفریحی مقام بنانے کا فیصلہ

نشترہسپتال میں ڈینگی کے 4مصدقہ مریض زیرعلاج

سنوکر کلب میں فائرنگ، نوجوان شدید زخمی، مقدمہ درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل