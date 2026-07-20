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گوشت کی قیمت میں7روپے کلو اضافہ

  • لاہور
گوشت کی قیمت میں7روپے کلو اضافہ

لاہور(کامرس رپورٹرسے)برائلر گوشت کی قیمت 7روپے اضافے سے 497روپے ، زندہ برائلر مرغی کی قیمت5روپے اضافے سے 343روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 2روپے اضافے سے 247روپے فی درجن کی سطح پر رہی ۔

برائلر گوشت کی قیمت 7روپے اضافے سے 497روپے ، زندہ برائلر مرغی کی قیمت5روپے اضافے سے 343روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 2روپے اضافے سے 247روپے فی درجن کی سطح پر رہی ۔

 

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