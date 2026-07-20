دوسرا انٹری ٹیسٹ:ریکارڈ امیدوار
لاہور (آن لائن) پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام ملک بھر میں انڈر گریجوایٹ پروگرامز کے لئے دوسرے انٹری ٹیسٹ کا انعقادکیا گیا جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ 36,511 امیدواروں کی شرکت سے سابقہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔
پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام ملک بھر میں انڈر گریجوایٹ پروگرامز کے لئے دوسرے انٹری ٹیسٹ کا انعقادکیا گیا جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ 36,511 امیدواروں کی شرکت سے سابقہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔
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