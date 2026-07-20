صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے پولیس اہلکار پر تیز رفتار کار سوار نے گاڑی چڑھادی،شدید زخمی

  • لاہور
موٹروے پولیس اہلکار پر تیز رفتار کار سوار نے گاڑی چڑھادی،شدید زخمی

چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا) نیشنل ہائی وے پر موٹروے پولیس اہلکار پر تیز رفتار کار سوار نے گاڑی چڑھادی، اہلکار شدید زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق موٹروے پٹرولنگ پولیس کے کانسٹیبل فیضان نے ایک تیزرفتار کار کو سائن شولڈ دکھا کر روکا تو نامعلوم کار سوار ڈرائیور نے گاڑی کانسٹیبل پر چڑھادی اور گاڑی سمیت فرار ہوگیا۔شدید زخمی کانسٹیبل فیضان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بجلی چوروں ، نادہندگان کیخلاف آپریشن ، جرمانے

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، 20 من مردہ مرغیاں برآمد ، رکشہ ضبط ، مقدمہ

سپرنٹنڈنٹ انجینئر میپکو کی زیر صدارت اجلاس،اہداف کا جائزہ

میاں چنوں ہسپتال میں طبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

بجلی چوری کا خاتمہ، صارفین کو بہتر سہولتیں فراہم کرنیکا اعلان

کم ازکم اجرت پر عمل یقینی بنایا جائے ،رفیق رجوانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر