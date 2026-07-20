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رواں سال ملک بھر میں خسرہ سے 102 اموات رپورٹ

  • لاہور
رواں سال ملک بھر میں خسرہ سے 102 اموات رپورٹ

لاہور( این این آئی)رواں سال ملک بھر میں اب تک خسرہ سے اموات کی تعداد 102 ہوگئی۔سندھ میں رواں سال خسرہ کے باعث 53 بچوں کی اموات رپورٹ ہوئی۔

سندھ میں خسرہ کے 7 ہزار 105 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے 2 ہزار 280 کیسز کی لیبارٹری سے تصدیق ہو چکی ہے ۔ملک بھرمیں رواں سال خسرہ کے 29 ہزار 66 مشتبہ کیسز سامنے آئے ۔ 8 ہزار 309 کیسز لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد تصدیق شدہ قرار دئیے گئے ۔

 

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