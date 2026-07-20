رانا سکندر سے طفیل جٹ، حنیف جٹ کی ملاقات، حلقے کے مسائل پر گفتگو
غازی آباد(نمائندہ خصوصی)صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خاں سے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری وزارت قانون و انصاف چودھری محمد طفیل جٹ اور ممبر صوبائی اسمبلی چودھری محمد حنیف جٹ کی ملاقات ہوئی۔۔۔
جس دوران حلقہ 143 اور 203 میں سرکاری سکولوں کی بہتری ، نئی ترقیاتی سکیموں، عمارتوں کی تعمیر و مرمت، اضافی کلاس رومز، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور دیگر تعلیمی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
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