صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہر ٹاؤن فلٹریشن پلانٹ بند، شہری صاف پانی سے محروم

  • لاہور
جوہر ٹاؤن فلٹریشن پلانٹ بند، شہری صاف پانی سے محروم

پلانٹ کی طویل بندش سے شہری مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور، فوری بحالی کا مطالبہمتعدد شکایات کے باوجود فلٹریشن پلانٹ فعال نہ ہوسکا، رہائشیوں میں تشویش بڑھ گئی

لاہور(آن لائن) جوہر ٹاؤن کے بلاک ای ون میں واقع فلٹریشن پلانٹ طویل عرصے سے بند ہونے کے باعث علاقہ مکین صاف پینے کے پانی سے محروم ہیں، جبکہ انہیں اپنی روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے مہنگے داموں پانی خریدنا پڑ رہا ہے ۔رہائشیوں کے مطابق فلٹریشن پلانٹ کی بندش سے صاف اور محفوظ پینے کے پانی کا حصول ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام کو متعدد بار شکایات درج کرانے کے باوجود تاحال پلانٹ کو فعال نہیں کیا جا سکا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کی غیر فعالیت کے باعث نہ صرف گھریلو اخراجات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ صاف پانی کی عدم دستیابی صحتِ عامہ کے لیے بھی خطرے کا باعث بن رہی ہے ۔علاقہ مکینوں نے واسا اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جوہر ٹاؤن بلاک ای ون کے فلٹریشن پلانٹ کو فوری طور پر فعال کرکے صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آر پی او کی زیر صدارت کمانڈ کانفرنس، جرائم میں کمی اور سیکیورٹی کا جائزہ ، زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدار آمدکی ہدایت

سرکاری نرخ مامہ نظر انداز، سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ

ڈی پی او سیالکوٹ کو مثالی کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ دیاگیا

علی پورچٹھہ:غیرعلانیہ لوڈشیڈنگ ، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں

وزیرآباد میں سابق کرکٹرز کا اجلاس نوجوانوں میں کرکٹ کے فروغ کا عزم

شہریوں کے کاموں میں تاخیر برداشت نہیں ہوگی:ڈپٹی کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر