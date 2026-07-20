صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین ناقابل قبول : ہشام الٰہی

  • لاہور
پٹرولیم قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین ناقابل قبول : ہشام الٰہی

فیصلہ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام پر مزید معاشی بوجھ ڈالنے کے مترادف

لاہور (سیاسی نمائندہ) جمعیت اہلحدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ حافظ ہشام الٰہی ظہیر نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کرنے کی حکومتی پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام پر مزید معاشی بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے ۔ مہنگے بجلی گیس بلوں نے پہلے ہی عوام کا کچومر نکال دیا ہے اوپر سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ عوام دشمن پالیسی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ٹرانسپورٹ، اشیائے خورونوش، ادویات، بجلی، زرعی لاگت اور روزمرہ استعمال کی دیگر ضروری اشیا کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور بن رہا ہے جبکہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں ردوبدل سے کاروباری، صنعتی اور تجارتی شعبوں میں بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگئی ہے ۔صدر جمعیت اہلحدیث نے کہا کہ ملک پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی مشکلات کی لپیٹ میں ہے ۔ لاکھوں تنخواہ دار، مزدور اور دیہاڑی دار افراد اپنے گھروں کا نظام چلانے میں شدید دشواری کا سامنا کر رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آر پی او کی زیر صدارت کمانڈ کانفرنس، جرائم میں کمی اور سیکیورٹی کا جائزہ ، زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدار آمدکی ہدایت

سرکاری نرخ مامہ نظر انداز، سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ

ڈی پی او سیالکوٹ کو مثالی کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ دیاگیا

علی پورچٹھہ:غیرعلانیہ لوڈشیڈنگ ، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں

وزیرآباد میں سابق کرکٹرز کا اجلاس نوجوانوں میں کرکٹ کے فروغ کا عزم

شہریوں کے کاموں میں تاخیر برداشت نہیں ہوگی:ڈپٹی کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر