صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 153:ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنیکی ہدایت

  • لاہور
پی پی 153:ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنیکی ہدایت

خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت بارے اجلاس

لاہور (آن لائن) صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت حلقہ پی پی 153 میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت بارے اہم اجلاس منعقد ہوا-ترقیاتی منصوبوں میں ساڑھے 4 ارب روپے کی لاگت سے ہربنس پورہ تا پھاٹک صدر کینٹ ٹرنک سیوریج، 1 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے یوسی 148 کے آمنہ پارک میں ٹیوب ویلز، گلیوں کی مرمت، سیوریج اور صاف پانی کی فراہمی سمیت دیگر منصوبہ جات شامل ہیں۔اس موقع پر بتایا گیا کہ پی پی 153 میں سینکڑوں گلیوں کی مرمت مکمل جبکہ مختلف ترقیاتی سکیموں پر تیزی سے کام جاری ہے جن کی تکمیل سے لاکھوں علاقہ مکینوں کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی-صوبائی وزیر صحت نے واضح کیا کہ عوامی مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ترقیاتی منصوبوں کی شفاف نگرانی جاری رکھی جا رہی ہے -خواجہ سلمان رفیق نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہاکہ پی پی 153 میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے -وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے - عوام کی ترقی و خوشحالی کا سفر جاری رہے گا- ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا-ترقیاتی منصوبوں کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

میلبورن ،پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام فوڈ فیسٹیول

ملکی تاریخ میں پہلی بار آل پاکستان کولڈ سٹوریج کنونشن

پاکستان ریلوے اصلاحات کی علامت بن رہی، حنیف عباسی

10لاکھ سے زائد افراد ہیپاٹائٹس ڈیلٹا سے متاثر ہو نے کا خدشہ

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کا دورہ مانسہرہ ،خواتین سے ملاقات

عوام کی جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی یقینی بنائیں،آئی جی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر