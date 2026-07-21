محکمہ اوقاف کی سہ ماہی کارکردگی کا جائزہ اجلاس
لاہور(سیاسی نمائندہ)مذہبی و روحانی اداروں کو شفافیت اور عوامی خدمت کے جدید مراکز میں تبدیل کرنا محکمہ اوقاف کا اولین مشن ہے ۔۔۔
ان خیالات کا اظہار سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے محکمہ کی اپریل تا جون سہ ماہی کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ۔ڈپٹی ڈائریکر فنانس طاہر احمد نے آمدن پر بریفنگ دی۔
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