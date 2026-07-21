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آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
بڑی جماعتیں آزاد کشمیر کا انتخابی معرکہ سر کرنے کیلئے متحرک
202 یونٹ کا بجلی بل 18500، سینیٹ کمیٹی برہم
انتخابی نظام میں سب کو مل کر بہتری لانا ہو گی:بلاول
جوڈیشل کمیٹی کو عدالتی اختیارات حاصل نہیں:سپیکر پنجاب اسمبلی
انصاف تک رسائی قانونی کارروائیوں تک محدود نہیں :چیف جسٹس
ن لیگ ذاتی حملوں کے بجائے عوامی مسائل کا جواب دے ، پی پی
تازہ ترین
گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح کیلئے نومنتخب حکومت کے ساتھ کام کریں گے: وزیراعظم
وفاق نے صوبوں سے نئے ترقیاتی ایجنڈے، پہلےمنصوبوں پر عملدرآمد رپورٹ طلب کرلی
امریکا کے مسلسل دسویں رات حملے، ایران کی اردن، کویت اور بحرین میں جوابی کارروائی
ایرانی وزیر داخلہ کا پاکستان مونومنٹ کا دورہ، یادگارِ شہداء پر حاضری
حوثی دھمکی: سعودی فوجی اتحاد کا باب المندب کی حفاظت یقینی بنانے کا اعلان
آج کے کالمز
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس
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