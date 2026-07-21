5 سکالرز کو پی ایچ ڈی ڈگریاں جاری
لاہور (خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی نے فاطمہ ارشد کو مالیکیولر بائیولوجی، غلام شبیر کو اردو، شمیم اختر کوپنجابی جبکہ مدیحہ نازش اور اقرا لیاقت کو ہائی انرجی فزکس کے مضمون میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری کر دیں۔
پنجاب یونیورسٹی نے فاطمہ ارشد کو مالیکیولر بائیولوجی، غلام شبیر کو اردو، شمیم اختر کوپنجابی جبکہ مدیحہ نازش اور اقرا لیاقت کو ہائی انرجی فزکس کے مضمون میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری کر دیں۔
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