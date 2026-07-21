ٹریفک سگنلز سے آپریشن کے دوران 109بھکاری دھرلئے گئے
لاہور(کرائم رپورٹر)سی ٹی اوعبدالرحیم شیرازی کی ہدایت پر شہر بھر میں مڈنائٹ بیگرز آپریشن کے دوران ٹریفک سگنلز سے۔۔۔
109 بھکاریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انچارج بیگرز سکواڈ انسپکٹر فہمیدہ کی سربراہی میں گرفتار بھکاریوں 57 مرد، 42 خواتین، 8 بچے اور 2 خواجہ سرائوں کو سوشل ویلفیئر، ایدھی ہومز منتقل جبکہ لاوارث بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا۔سی ٹی او کاکہناہے کہ کسی بھی ٹریفک سگنل پر بھیک نہیں مانگنے دی جائیگی۔
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