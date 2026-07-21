صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک سگنلز سے آپریشن کے دوران 109بھکاری دھرلئے گئے

  • لاہور
ٹریفک سگنلز سے آپریشن کے دوران 109بھکاری دھرلئے گئے

لاہور(کرائم رپورٹر)سی ٹی اوعبدالرحیم شیرازی کی ہدایت پر شہر بھر میں مڈنائٹ بیگرز آپریشن کے دوران ٹریفک سگنلز سے۔۔۔

 109 بھکاریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انچارج بیگرز سکواڈ انسپکٹر فہمیدہ کی سربراہی میں گرفتار بھکاریوں 57 مرد، 42 خواتین، 8 بچے اور 2 خواجہ سرائوں کو سوشل ویلفیئر، ایدھی ہومز منتقل جبکہ لاوارث بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا۔سی ٹی او کاکہناہے کہ کسی بھی ٹریفک سگنل پر بھیک نہیں مانگنے دی جائیگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

میلانو، مونڈ افغانستان کے کاروباری گروپ کی ملکیت کا انکشاف

ایٹین کا موٹر وے ایم ون اور ایم ٹو لنک روڈ سے براہِ راست رسائی کا آغاز

راولپنڈی ،ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس امن و امان ،سکیورٹی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر مری کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

زرعی جامعات کی ہر ممکن سرپرستی جاری رکھیں گے ،عاشق کرمانی

خواتین ،بزرگوں ،کمزور طبقات کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس