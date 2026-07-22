تقسیمِ اسناد تقریب کا انعقاد
لاہور (خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی کے زیر اہتمام 12ویں تقریبِ تقسیمِ اسناد تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر محمد علی نے طلبہ اور والدین کو زندگی کے اس اہم تعلیمی سنگِ میل کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی۔
پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی کے زیر اہتمام 12ویں تقریبِ تقسیمِ اسناد تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر محمد علی نے طلبہ اور والدین کو زندگی کے اس اہم تعلیمی سنگِ میل کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی۔
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