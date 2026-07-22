میوہسپتال :میڈیکل آفیسر کی خدمات ختم
لاہور ( ہیلتھ رپورٹر )نا اہلی اور مس کنڈیکٹ پر میڈیکل آفیسر کیخلاف سخت ایکشن میو ہسپتال لاہور میں ایڈہاک کی بنیاد پر تعینات میڈیکل آفیسر ڈاکٹر جواد سلمان حفیظ کی خدمات نااہلی اور مس کنڈیکٹ کی بنیاد پر فوری طور پر ختم کر دی گئیں ۔
نا اہلی اور مس کنڈیکٹ پر میڈیکل آفیسر کیخلاف سخت ایکشن میو ہسپتال لاہور میں ایڈہاک کی بنیاد پر تعینات میڈیکل آفیسر ڈاکٹر جواد سلمان حفیظ کی خدمات نااہلی اور مس کنڈیکٹ کی بنیاد پر فوری طور پر ختم کر دی گئیں ۔
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