گوشت 8روپے کلو سستا
لاہور( این این آئی)شہر میں پرچون سطح پر فی کلو برائلر گوشت کی قیمت8روپے کمی سے 504روپے ، زندہ برائلر مرغی کی قیمت5روپے کمی سے 348روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 2روپے اضافے سے 251روپے فی درجن کی سطح پر رہی ۔
شہر میں پرچون سطح پر فی کلو برائلر گوشت کی قیمت8روپے کمی سے 504روپے ، زندہ برائلر مرغی کی قیمت5روپے کمی سے 348روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 2روپے اضافے سے 251روپے فی درجن کی سطح پر رہی ۔
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