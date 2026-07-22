صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دعوؤں کے باوجود ٹرین شیڈول معمول پر نہ آسکا

  • لاہور
دعوؤں کے باوجود ٹرین شیڈول معمول پر نہ آسکا

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ریلوے انتظامیہ کے متعدد دعوؤں کے باوجود ٹرین شیڈول معمول پر نہ آسکا، کراچی اور ۔۔۔

کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ، کراچی سے آنے والی عوام ایکسپریس 13گھنٹے 20منٹ ،فرید ایکسپریس 9گھنٹے 10منٹ ،خیبر میل ایکسپریس8 گھنٹے 20منٹ ،علامہ اقبال ایکسپریس 7گھنٹے 30 منٹ، قراقرم ایکسپریس 6گھنٹے 50منٹ، ملت ایکسپریس 6گھنٹے 30منٹ ،تیز گام ایکسپریس 6 گھنٹے 20منٹ ،شالیمار ایکسپریس 5گھنٹے 15منٹ اور گرین لائن ایکسپریس 4 گھنٹے لیٹ ہوئی۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کا گورنمنٹ میاں مولا بخش ہسپتال کا اچانک دورہ

مفت سبزی کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کا آغاز

یونیورسٹی سرگودھا اورسرگودھا چیمبر کے درمیان مفاہمتی یادداشت

ڈی پی او توقیر کی شکایت سیل میں کھلی کچہری کا انعقاد

ڈی پی او کا تھانہ کینٹ کی عمارت فرنٹ ڈیسک، حوالات، محرر آفس اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ

انجمن راجپوتاں تحصیل بھلوال کی تنظیم سازی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر