پولیس ملازمین ، اہل خانہ کیلئے مزید 30لاکھ جاری
لاہور(کرائم رپورٹر)پولیس ملازمین اور ان کے اہلِ خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے مزید 30 لاکھ 40 ہزار روپے کے میڈیکل فنڈز جاری کر دیے گئے ۔
۔ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق فنڈز کی منظوری کانسٹیبل محمد محسن کو علاج کے لیے 4 لاکھ 30 ہزار روپے ، کانسٹیبل طلحٰہ زبیر کو سرجری کے لیے 3 لاکھ روپے ، کانسٹیبل تصور حسین کو اہلیہ کے علاج کے لیے 2 لاکھ 50 ہزار روپے فراہم کیے گئے ۔
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