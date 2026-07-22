صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلتھ یونیورسٹی: 1,449پوسٹ گریجوایٹس میں ڈگریاں تقسیم

  • لاہور
ہیلتھ یونیورسٹی: 1,449پوسٹ گریجوایٹس میں ڈگریاں تقسیم

لاہور ( ہیلتھ رپورٹر ) صوبائی وزیر سپیشلائزڈ ہیلتھ کئیر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن خواجہ سلمان رفیق نے گزشتہ روز یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے چوتھے کانووکیشن میں 1,449پوسٹ گریجوایٹس کو ڈگریاں تفویض کیں۔۔۔۔

 بعد ازاں مختلف شعبوں میں نمایاں تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 28 بہترین گریجویٹس کو گولڈ میڈلز سے نوازا گیا۔گولڈ میڈل حاصل کرنے والوں میں آمنہ غفار (ایم فل کیمیکل پیتھالوجی)، سمیہ خان (ایم فل کمیونٹی میڈیسن)، مقدس خورشید (ایم فل فارنزک سائنس)، آصف حلیم خان (ایم فل ایم ایل ایس ہیماٹوٹیکنالوجی)، ماہ نور چوہدری (ایم فل مائیکرو بائیولوجی)، اذان حسن (ایم فل فارماکولوجی)، سحر نعیم (ایم فل فزیالوجی)، اقراء بتول (ایم فل سائنس آف ڈینٹل میٹریلز)، عطیہ لطیف (ایم فل امیونولوجی)، عاقب جاوید (ایم فل ایم ایل ایس مالیکیولر پیتھالوجی اینڈ سائٹوجینیٹکس)، عائشہ اقبال (ایم ڈی کارڈیالوجی)، سدیپ گوپال پراجولی (ایم ڈی انٹرنل میڈیسن)، محمد علی (ایم ڈی نیفرولوجی)، جمال اشرف (ایم ڈی پیڈیاٹرکس) اور زوہا رحیم (ایم ڈی گیسٹروانٹرالوجی) شامل تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نکاسی آب کیلئے خصوصی پلان بنانے کا  ٹاسک

زکریا یونیورسٹی:ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج،ایڈمن بلاک سیل

فوج کیخلاف بولنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیں گے ،شیخ مظہر عباس

ویمن یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ ، کیو آر نظام پہلی بار متعارف

کوٹ ادو سکاؤٹس کی پنجاب میں پہلی پوزیشن، ضلع کا نام روشن

مختلف ادبی تنظیموں کے وفد کی ڈی سی مظفرگڑھ سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر