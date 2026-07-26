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خاتون کے اغوا کی کوشش، تشدد پر 6 افراد کیخلاف مقدمہ درج

  • لاہور
خاتون کے اغوا کی کوشش، تشدد پر 6 افراد کیخلاف مقدمہ درج

قصور(نمائندہ دنیا) دوسری شادی کے تنازع پر خاتون کو اغوا کرنے کی کوشش اور شوہر پر تشدد کے الزام میں 6 افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔

تھانہ کھڈیاں کے علاقہ ڈھنگ شاہ کی رہائشی عشاء بی بی نے درخواست دی کہ پہلے شوہر کے انتقال کے بعداس کی دوسری شادی محمد وقاص سے ہوئی، جس پر اس کے رشتہ دار، جن میں اعجاز عرف ججی سمیت دیگر افراد شامل ہیں کودو لاکھ نہ دینے پر اعجاز عرف ججی سمیت چار نامزد اور دو نامعلوم ملزمان نے اس کے شوہر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔

 

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