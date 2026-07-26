صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رانا ثنا سستی شہرت کیلئے ہرزہ سرائی کررہے :پیپلز پارٹی

  • لاہور
رانا ثنا سستی شہرت کیلئے ہرزہ سرائی کررہے :پیپلز پارٹی

ن لیگ کو آزاد کشمیر کے انتخابات میں شکست کا واضح خدشہ ہے :خالق ورک، منیر واہگہ

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پیپلزپارٹی کے رہنماچودھری خالق عزیز ورک ،چودھری منیر قمر واہگہ نے کہا ہے کہ رانا ثناء اﷲ سستی شہرت کیلئے پیپلزپارٹی کیخلاف ہرزہ سرائی کررہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت پر انگلی اٹھانے سے پہلے رانا ثنا کو ماڈل ٹاؤن کے خون کا حساب دینا چاہیے ۔کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا کرنے والے عناصر کو اخلاقیات، دیانت داری اور شفافیت پر بات کرنے کا کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں ۔مسلم لیگ (ن) کی موجودہ سیاسی بے چینی اس بات کی غماز ہے کہ اسے آزاد کشمیر کے انتخابات میں شکست کا واضح خدشہ ہے۔

صحافیوں سے گفتگو کے دوران ان رہنماؤں نے کہاکہ سندھ حکومت کیخلاف زہر اگلنے والوں کو پہلے شریف خاندان کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں، بیرون ملک جائیدادوں اور دیگر معاملات کا جواب دینا چاہیے ۔انہوں نے کہاکہ رانا ثنا ہوش کے ناخن لیں اور سستی شہرت حاصل کرنے کیلئے بے بنیاد بیانات دینے سے گریز کریں کیونکہ پیپلز پارٹی کیخلاف ہر الزام اور ہر بیان کا بھر پور جواب دیا جائے گا۔ ۔انہوں نے کہاکہ پیپلزپارٹی کی سیاست سے پوری قوم واقف ہے ، پی پی پی نے ہمیشہ وفاق کی سیاست کی ہے اور پاکستان کو خودمختاراور چاروں صوبوں کو یکجا رکھنے کیلئے ہر ممکنہ کوششیں کی ہیں۔، پیپلزپارٹی کو ہدف تنقید بناکر سستی شہرت حاصل کرنیوالوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقیاتی کام جلد مکمل کیے جائیں، ڈپٹی کمشنر مری

شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے، آر پی او

تمام ترقیاتی منصوبے بر وقت مکمل کیے جائیں، ڈی سی راولپنڈی

آزاد کشمیر الیکشن میں پیپلز پارٹی کامیاب ہو گی ، روبینہ خالد

وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد ماڈل جیل کا دورہ

مردان، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے لڑکی جاں بحق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل