ڈی سی کا شیخوپورہ بھر کا دورہ، نکاسی آب انتظامات کا جائزہ
مون سون صورتحال سے نمٹنے کیلئے مشینری کوالرٹ رکھا جائے :عدیل تصور
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور ڈویژن کی ہدایات پر مون سون سیزن کے پیش نظر بارشی پانی کی نکاسی کے انتظامات اور شہریوں کو بروقت ریلیف کی فراہمی کیلئے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کیلئے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا عدیل تصور نے اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ عمران علی ہرل، منیجنگ ڈائریکٹر، واٹر اینڈسینی ٹیشن ایجنسی (واسا) شیخوپورہ ذیشان شوکت گوندل اور ڈائریکٹر ایڈمن شاہد علی پاشا نے متعلقہ محکموں کے افسران کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں، نشیبی مقامات، نکاسی آب کے حساس پوائنٹس، اہم شاہراہوں اور دیگر عوامی مقامات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ اداروں کی جانب سے مون سون سیزن کیلئے کیے گئے پیشگی انتظامات، ڈی واٹرنگ مشینری، سکشن مشینوں، پمپس، جنریٹرز اور دیگر ضروری آلات کی دستیابی اور فعالیت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر رانا عدیل تصور نے واسا، میونسپل کمیٹی، ستھرا پنجاب پروگرام اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ مون سون کے دوران کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تمام مشینری اور افرادی قوت کو ہمہ وقت الرٹ رکھا جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ بارش کی صورت میں گلی محلوں، اہم شاہراہوں، چوراہوں، انڈر پاسز، ہسپتالوں، تعلیمی اداروں، بازاروں اور دیگر عوامی مقامات سے بارشی پانی کی فوری نکاسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔
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