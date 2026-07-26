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آزاد کشمیر میں انتخابات کے لئے پولیس فورس روانہ

  • لاہور
آزاد کشمیر میں انتخابات کے لئے پولیس فورس روانہ

لاہور(کرائم رپورٹر)آزاد کشمیر میں انتخابات کے لئے پولیس فورس روانہ ہوگئی ۔ ذرائع کے مطابق سنٹرل پولیس آفس پنجاب آپریشنز سے فورس بھیجنے کے احکامات جاری کردیے گئے ۔

 چاروں صوبو ں ،گلگت بلتستان سے 16 ہزار کی نفری آزاد کشمیر روانہ کردی گئی، پنجاب پولیس سے 14 ہزار،سندھ پولیس سے 2 ہزار کی نفری آزاد کشمیر روانہ، خیبر پختونخوا سے 500 ،بلوچستان سے 200 ،گلگت بلتستان سے 100 اہلکار روانہ ہوگئے ۔ اس کے علاوہ لاہورسے 1550،ننکانہ سے 100،شیخوپورہ سے 140 جوان آزاد کشمیر روانہ کردیے گئے ۔ قصور سے 110،گوجرانوالہ سے 250جوان آزاد کشمیر بھجوائے گئے ۔ منڈی بہاؤ الدین ،حافظ آباد سے 100 اہلکار آزاد کشمیر الیکشن ڈیوٹی کریں گے ۔

 

 

 

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