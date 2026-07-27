صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہر عاشق ، اشفاق کی والدہ کا انتقال جماعت اسلامی رہنمائوں کی تعزیت

  • لاہور
مہر عاشق ، اشفاق کی والدہ کا انتقال جماعت اسلامی رہنمائوں کی تعزیت

قصور(نمائندہ دنیا)مہر محمد عاشق ایڈووکیٹ اور مہر محمد اشفاق کی والدہ انتقال کرگئیں۔ نماز جنازہ تبلیغی مرکز میں ادا کرکے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کردیاگیا۔

نماز جنازہ میں ممبران اسمبلی، سابق ناظمین، نائب ناظمین، سابق چیئرمینز، وائس چیئرمینز، وکلاء، صحافی، کونسلرز، علما کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کے نمائندوں، تاجروں، صحافیوں سمیت مختلف مکتبہ فکر کے نمائندہ افراد نے شرکت کی۔رسم قُل آج بعد ازنمازِ ظہراُن کی رہائش گاہ پر ادا کی جائے گی۔نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ، امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب مولانا محمد جاوید قصوری، امیر جماعت اسلامی ضلع قصور سردار نور احمد ڈوگر، قیم ضلع ملک ابوبکر نعیم، سابق ضلعی میڈیا سیکرٹری غلام مصطفی مغل، سابق امرائے ضلع میاں مختار احمد ودیگر نے اظہار تعزیت کی۔ پروفیسر راؤ اختر علی، ملک اختر علی ساجد، ڈاکٹر محمد اقبال میؤ، شفیق احمد بھٹی، لالہ حاجی محمد جاوید، چودھری قدرت اﷲ و دیگر نے مرحومہ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہارکیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نئے ریونیو جنریٹنگ منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کانکاسی آب اور شہری سہولیات کا تفصیلی جائزہ

ڈی ایچ کیو ہسپتال کو با ضا بطہ طور پر ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دے دیا ، بریفنگ

ڈی پی او سرگودھا کی کھلی کچہری ،مسائل اور شکایات تفصیل سے سنیں

ڈپٹی کمشنرکا سول لائن میں زیر تکمیل اربن بیو ٹیفکیشن پروجیکٹ کا دورہ

مون سون‘ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر