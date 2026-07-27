شپنگ انڈسٹری کو فروغ دیکر اربوں ڈالر زرمبادلہ کما یا جاسکتا ، سیف الرحمن
لاہور(اے پی پی)وفاقی ٹیکس محتسب کے کوآرڈینیٹر سیف الرحمن نے کہا ہے کہ پاکستان جدید مقامی بحری جہازوں کے ذریعے مچھلی اور دیگر سمندری خوراک برآمد کرکے سالانہ تقریبا 5 ارب ڈالر کا اضافی زرمبادلہ حاصل کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان زیادہ تر ٹونا اور دیگر سمندری مصنوعات خام یا نیم تیار حالت میں برآمد کرتا ہے۔ جبکہ دیگر ممالک انہیں پراسیس اور برانڈ کرکے زیادہ منافع کماتے ہیں۔
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