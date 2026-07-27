صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برسات میں تمام لائن سٹاف ضروری سیفٹی کیساتھ کام کرے :ایس ای لیسکو شیخوپورہ

  • لاہور
برسات میں تمام لائن سٹاف ضروری سیفٹی کیساتھ کام کرے :ایس ای لیسکو شیخوپورہ

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر لیسکو شیخوپورہ رستم علی نے کہا ہے کہ برسات کے موسم میں تمام لائن سٹاف ضروری سیفٹی کے ساتھ کام کرے۔۔۔

 شہری تاروں سے دور رہیں اور بجلی تنصیبات کھمبوں وغیرہ کے آس پاس نہ جائیں،گھروں میں بھی ننگے پاؤں بجلی کی تنصیبات کو نہ چھوا جائے ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایکسین احمد مجتبیٰ کے ہمراہ ایس ڈی او جناح پارک سب ڈویژن محمد مبین سمیت لائن سپرنٹنڈنٹس اور لائن سٹاف سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ایس ای رستم علی نے کہاکہ لیسکو اہلکاروں اور بجلی کے صارفین شہریوں کی زندگی عزیز ہے ،لہذا بارش کے موسم میں بجلی کی تنصیبات سے دور رہا جائے۔ اگر کسی علاقہ میں بجلی کے کھمبوں یا ٹرانسفارمر میں کرنٹ آجائے تو فوری طور پر 118پر کال کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جناح اسپتال کی او پی ڈی میں جدید طبی سہولیات کیلئے اے آئی چیٹ بوٹ متعارف

بھتہ خوروں کے نمبرز اور دیگر تفصیلات متعلقہ ممالک کو فراہم

میلادالنبیؐ سے قبل مسائل کے حل کا لائحہ عمل تیار،میئر

وزیراعلیٰ کا گلستان جوہر میں سڑکوں کی بحالی کا حکم

ای چالان میں کچھ ایشوز آرہے ہیں،ڈی آئی جی ٹریفک کااعتراف

علماء کرام کا مذہبی ہم آہنگی،بھائی چارہ فروغ دینے کا عزم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر