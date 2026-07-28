شراب پی کرگاڑی چلانے پردوملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)غالب مارکیٹ پولیس نے شراب کے نشے میں کار چلانے پردو ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ وائرل ویڈیو میں ملزم اسامہ اور نعمانغوث اعظم چوک کے قریب شراب کی بوتلیں لہراکرہلڑبازی کررہے تھے ۔
غالب مارکیٹ پولیس نے شراب کے نشے میں کار چلانے پردو ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ وائرل ویڈیو میں ملزم اسامہ اور نعمانغوث اعظم چوک کے قریب شراب کی بوتلیں لہراکرہلڑبازی کررہے تھے ۔
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