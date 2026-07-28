سنڈیکیٹ کا اجلاس،تعلیمی ، مالی امور پر فیصلے
لاہور (خبر نگار)یوای ٹی لاہور کے سنڈیکیٹ کا 501 واں اجلاس وائس چانسلر کی زیر صدارت ہوا۔ پرو وائس چانسلر، سنڈیکیٹ کے منتخب ارکان نے شرکت کی۔ یونیورسٹی کے انتظامی، تعلیمی اور مالی امور پر اہم فیصلے کیے گئے ۔
یوای ٹی لاہور کے سنڈیکیٹ کا 501 واں اجلاس وائس چانسلر کی زیر صدارت ہوا۔ پرو وائس چانسلر، سنڈیکیٹ کے منتخب ارکان نے شرکت کی۔ یونیورسٹی کے انتظامی، تعلیمی اور مالی امور پر اہم فیصلے کیے گئے ۔
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