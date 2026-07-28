صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز شریف سوشل سکیورٹی ہسپتال میں ای پروکیورمنٹ ٹریننگ سیشن

  • لاہور
نواز شریف سوشل سکیورٹی ہسپتال میں ای پروکیورمنٹ ٹریننگ سیشن

لاہور(خبر نگار )نواز شریف سوشل سکیورٹی ٹیچنگ ہسپتال ملتان روڈ میں ای پروکیورمنٹ ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔۔

 پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (پیپرا) کے ماہر نمائندگان نے پیسی افسروں کو ای پروکیورمنٹ طریقہ کار، قواعد و ضوابط اور آن لائن خریداری نظام پرتربیت دی ۔ ایم ڈی پیپرا صاحبزادی وسیمہ عمر نے ٹریننگ سیشن میں خصوصی شرکت کی اور سرکاری خریداری نظام میں شفافیت، ڈیجیٹلائزیشن اور مؤثر گورننس پر لیکچر دیا۔ ٹریننگ سیشن کا مقصد ادارہ جاتی استعدادِ کار میں اضافہ کرنا ہے ۔ ای پروکیورمنٹ نظام سے خریداری عمل میں مزید بہتری آئیگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس