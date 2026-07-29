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گوشت 468روپے کلو فروخت

  • لاہور
گوشت 468روپے کلو فروخت

لاہور( این این آئی)شہر میں پرچون سطح پر فی کلو برائلر گوشت کی قیمت 468روپے کلو پر مستحکم رہی ، زندہ برائلر مرغی کی قیمت323روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 266 روپے فی درجن کی سطح پر مستحکم رہی ۔

شہر میں پرچون سطح پر فی کلو برائلر گوشت کی قیمت 468روپے کلو پر مستحکم رہی ، زندہ برائلر مرغی کی قیمت323روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 266 روپے فی درجن کی سطح پر مستحکم رہی ۔

 

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