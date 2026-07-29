گوشت 468روپے کلو فروخت
لاہور( این این آئی)شہر میں پرچون سطح پر فی کلو برائلر گوشت کی قیمت 468روپے کلو پر مستحکم رہی ، زندہ برائلر مرغی کی قیمت323روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 266 روپے فی درجن کی سطح پر مستحکم رہی ۔
شہر میں پرچون سطح پر فی کلو برائلر گوشت کی قیمت 468روپے کلو پر مستحکم رہی ، زندہ برائلر مرغی کی قیمت323روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 266 روپے فی درجن کی سطح پر مستحکم رہی ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments