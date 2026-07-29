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2020 کے پٹرول بحران کے فیصلے پر عمل درآمدکیلئے حکومتوں کو مراسلہ

  • لاہور
2020 کے پٹرول بحران کے فیصلے پر عمل درآمدکیلئے حکومتوں کو مراسلہ

لاہور(کورٹ رپورٹر)2020کے پٹرول بحران کے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ،جوڈیشل ایکٹوازم پینل نے وفاقی و صوبائی حکومتوں کو مراسلہ بھجوا دیا۔۔۔

،مراسلے میں مؤقف اپنایا گیا کہ پٹرول بحران پر لاہور ہائیکورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا، فیصلے میں پٹرول بحران کے ذمہ داروں کا تعین کیا گیا، حکومت اور اداروں کی جانب سے ذمہ داروں کیخلاف کارروائی نہیں کی گئی، اگر کاروائی کی گئی ہے تو اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں، پٹرول بحران کی مکمل رپورٹ عوام کے سامنے لائی جائے ۔

 

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