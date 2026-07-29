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ناجائز قابضین سے آہنی ہاتھوں نمٹیں گے :چیئرمین متروکہ بورڈ

  • لاہور
ناجائز قابضین سے آہنی ہاتھوں نمٹیں گے :چیئرمین متروکہ بورڈ

ننکانہ صاحب (خبر نگار ) چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ قمر الزمان نے کہا ہے کہ محکمہ کی اراضی پر ناجائز قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔۔۔

 اور بڑے بڑے مگرمچھوں سے بھی بلاامتیاز، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ محکمہ کی ایک ایک انچ اراضی واگزار کرا کے اس کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔وہ گورودوارہ جنم استھان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔

 

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