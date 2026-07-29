ہائیکورٹ،والڈ سٹی اتھارٹی ایکٹ میں ترامیم چیلنج
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ،والڈ سٹی اتھارٹی ایکٹ میں ترامیم چیلنج،درخواست میں مؤقف اپنایا گیاکہ والڈ سٹی اتھارٹی ایکٹ میں شام ل کئے گئے ۔۔۔
سیکشن 8 اے کے تحت بورڈ تشکیل دیا جائے گا، بورڈ والڈ سٹی اتھارٹی کے تمام پالیسی معاملات تشکیل دے گا، ترامیم سے قبل قانونی تقاضے پورے نہیں کئے گئے ،استدعا ہے کہ عدالت ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments