اردل روم ، 13شوکاز نوٹسز
لاہور(کرائم رپورٹر)ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے اردل روم کے دوران 13شوکاز نوٹسز اور 28اپیلوں کی سماعت کی۔ڈی آئی جی نے بتایا کہ شوکاز نوٹسز کے تسلی بخش جواب نہ دینے پر دیگر افسران و ملازمین کو بھی محکمانہ سزائیں دی گئیں۔
ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے اردل روم کے دوران 13شوکاز نوٹسز اور 28اپیلوں کی سماعت کی۔ڈی آئی جی نے بتایا کہ شوکاز نوٹسز کے تسلی بخش جواب نہ دینے پر دیگر افسران و ملازمین کو بھی محکمانہ سزائیں دی گئیں۔
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