وڈیو لنک کے ذریعے ای کچہری
لاہور (اے پی پی)چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی زیر صدارت لیسکو ہیڈ کوارٹر زمیں وڈیو لنک کے ذریعے ای کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں لیسکو صارفین نے آن لائن اپنی شکایات اور مسائل پیش کیے ۔
چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی زیر صدارت لیسکو ہیڈ کوارٹر زمیں وڈیو لنک کے ذریعے ای کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں لیسکو صارفین نے آن لائن اپنی شکایات اور مسائل پیش کیے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments